В Венесуэле уже нашли временную замену Чавесу

При жизни Уго Чавес называл именно его своим преемником. Как долго Н.Мадуро задержится на высшем посту, определят вскоре выборы главы государства, сообщает радиостанция «Эхо Москвы».

Н.Мадуро зачитал текст присяги перед парламентом. Затем он отправился в Военную академию, где проходила официальная церемония прощания с У.Чавесом.

Как отмечает ИТАР-ТАСС, Н.Мадуро встал перед гробом и на конституции страны поклялся выполнить данное У.Чавесу обещание – продолжать дело боливарианской революции. В этом Н.Мадуро поддерживает Верховный суд и парламентское большинство. Первый постановил, что после смерти У.Чавеса нужно использовать именно ту статью конституции, которая наделяет вице-президента, то есть Н.Мадуро, полномочиями временного лидера. А спикер парламента Дьосдадо Кабельо, который по Конституции являлся еще одним претендентом на высший пост, это решение поддержал. Он сказал, что Венесуэла прекрасно помнит, кого У.Чавес называл своим преемником.

Другого мнения на этот счет оппозиция во главе с Энрике Каприлесом. Приведение Н.Мадуро к присяге она уже назвала «конституционным подлогом».

Противостояние политиков, вероятно, достигнет пика в ходе внеочередных президентских выборов. Оба заявили, что будут участвовать в кампании.

Голосование должно пройти не позднее, чем через месяц. Точную дату определит Национальный избирательный совет.