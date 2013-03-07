В Чехии сожгли и утопили чучело президента

Затем в сопровождении полиции, журналистов и иностранных туристов митингующие дошли до знаменитого Карлова моста, где подожгли куклу размером в человеческий рост, изображающую Клауса, и сбросили чучело во Влтаву.

Как сообщает ИТАР-ТАСС, полиция не пыталась помешать участникам акции, которые, в свою очередь, не нарушали общественного порядка.

Мероприятия в честь ухода В.Клауса с высшего государственного поста пройдут сегодня вечером также в других городах страны. Сам президент в 20:00 по местному времени /21:00 по киевскому времени/ обратится по телевидению с прощальным словом к гражданам страны. Ровно в полночь его президентские полномочия перестанут действовать.

Инаугурация нового главы государства Милоша Земана начнется в пятницу в 10:00 по местному времени /11:00 по киевскому времени/ в президентской резиденции в Пражском Граде.

Ранее сам В.Клаус заявлял, что после истечения его полномочий он уедет в США, где прочтет в университете Ричмонда курс лекций на экономическую тему.

Вацлав Клаус был избран президентом Чехии в 2003 году и находился на этом посту два срока по 5 лет. По чешской конституции баллотироваться в третий раз он уже не имел права.

В настоящее время Конституционный суд страны рассматривает жалобу Сената /верхняя палата парламента/, обвинившего в понедельник Клауса в государственной измене. Если жалоба будет признана обоснованной, ему грозит лишение всех привилегий, положенный бывшему президенту, включая пенсию, служебный автомобиль и охрану.