Совет безопасности ООН наложил строгие санкции на КНДР

Совет безопасности ООН единогласно проголосовал сегодня за новые строгие санкции, которые имеют целью наказать власти Северной Кореи за недавнее испытание в этой стране ядерного взрывного устройства, осуществленного после запуска ракеты в космос, который был, как считают, испытанием баллистической ракеты. На такие ядерные и ракетные испытания Пхеньян не имеет права по предварительным резолюциями Совета безопасности ООН, пишет Радио Свобода.

Санкции должны значительно ограничить способности Северной Кореи дальше развивать ее незаконные ядерную и ракетную программы, в частности, финансовые возможности Пхеньяна и возможности получать материалы, необходимые для этих программ.

Проект резолюции о этих санкциях подали совместно США и Китай.

Как заявила посол США в ООН Сюзан Райс, новые санкции еще больше усилят изоляцию Северной Кореи.

Она также подчеркнула, что Пхеньян ничего не добьется своими угрозами и провокациями.

А Китай, который является фактически главным союзником и донором Пхеньяна, заявил, что хочет «полного воплощения» новых санкций, а также уменьшение напряженности вокруг Северной Кореи и возвращение к дипломатии.

За считанные часы до голосования в ООН Северная Корея в заявлении своего Министерства иностранных дел пригрозила сегодня неизбежной второй Корейской войной, отменой перемирия 1953 года и упреждающим ядерным ударом из-за очередных регулярных американо-южнокорейских военных учений, начавшихся на днях, а также из-за внедрения новых международных санкций против нее.