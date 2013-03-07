Грузия наняла консультантов по отношениям с НАТО, ЕС и США

По словам заместителя госминистра по вопросам интеграции в европейские и евроатлантические структуры Тамар Беручашвили, основная цель договоров - содействие интеграции Грузии в Евросоюз и НАТО, передает РосБизнесКонсалтинг.

Одна из компаний будет работать в направлении Евросоюза. Ее основной задачей будет давать рекомендации правительству Грузии по активизации деятельности в евроатлантических структурах и использованию новых каналов коммуникации. За эту работу компания будет получать 40 тыс. евро в месяц.

Вторая компания будет помогать правительству Грузии в отношениях с США и в коммуникации с НАТО. Компания за свои услуги будет получать 90 тыс. долл. в месяц.

По словам Т.Беручашвили, контракты, оформленные с лоббистскими компаниями, будут обнародованы на сайтах правительства Грузии и аппарата госминистра по вопросам интеграции в европейские и евроатлантические структуры. Подобная информация, сказала она, раньше никогда не была публичной, хотя на лоббистов тратились десятки миллионов.