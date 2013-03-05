В России заговорили об увеличении армии до миллиона человек
Глава администрации президента РФ, бывший министр обороны, Сергей Иванов считает, что численность российской армии должна достигать миллиона человек, иначе это будет опасно для страны.
"В целом по штатному расписанию фактически она должна быть в пределах миллиона. Меньше это уже опасно для страны. При всем уважении к Европе, но мы — не Люксембург и не Бельгия. У России иная территория. И потом, мы ядерная держава. У большинства стран нет ядерных сил", — сказал он в интервью "Комсомольской правде", которое было опубликовано во вторник.
Как сообщает РИА Новости, по оценке Госдумы, в 2012 году реальная численность Вооруженных сил РФ составляла приблизительно 800 тысяч человек.
Иванов в своем интервью отметил, что определенные им в годы работы в силовом ведомстве проблемы остаются актуальными до сих пор. Одной из них он видит денежное довольствие военных, которое в последнее время выросло, и жилищный вопрос.
"Плюс наращивание контрактного ядра армии. И тут при любом министре обороны — Сердюков ли это, Иванов, Петров или Шойгу, — я уверен, что все эти направления останутся приоритетными и дальше", — отметил он.