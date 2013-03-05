В России заговорили об увеличении армии до миллиона человек

"В целом по штатному расписанию фактически она должна быть в пределах миллиона. Меньше это уже опасно для страны. При всем уважении к Европе, но мы — не Люксембург и не Бельгия. У России иная территория. И потом, мы ядерная держава. У большинства стран нет ядерных сил", — сказал он в интервью "Комсомольской правде", которое было опубликовано во вторник.

Как сообщает РИА Новости, по оценке Госдумы, в 2012 году реальная численность Вооруженных сил РФ составляла приблизительно 800 тысяч человек.

Иванов в своем интервью отметил, что определенные им в годы работы в силовом ведомстве проблемы остаются актуальными до сих пор. Одной из них он видит денежное довольствие военных, которое в последнее время выросло, и жилищный вопрос.

"Плюс наращивание контрактного ядра армии. И тут при любом министре обороны — Сердюков ли это, Иванов, Петров или Шойгу, — я уверен, что все эти направления останутся приоритетными и дальше", — отметил он.