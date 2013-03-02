Обама приедет в сентябре в Россию

В Белом доме также подтвердили намерение Обамы в июне посетить Северную Ирландию, где пройдет саммит G8, сообщает Радио Свобода.

Накануне Барак Обама провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Как сообщили в Вашингтоне, оба президента договорились встретиться и на саммите G20, и на съезде G8.

Отношения США и России ухудшились из-за ряд вопросов: в частности, Вашингтон недоволен принятым в России законом, который запрещает американцам усыновлять российских сирот, а также фактической поддержкой Москвы режима сирийского президента Башара Асада. Россия была возмущена введением в США "список Магнитского".