Обама приедет в сентябре в Россию
15:50, 02 марта 2013Мир
1510 0
Президент США Барак Обама в сентябре посетит Санкт-Петербург, где примет участие в саммите G20.
Обама встретится с Путиным на саммитах G8 и G20
В Белом доме также подтвердили намерение Обамы в июне посетить Северную Ирландию, где пройдет саммит G8, сообщает Радио Свобода.
Накануне Барак Обама провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Как сообщили в Вашингтоне, оба президента договорились встретиться и на саммите G20, и на съезде G8.
Отношения США и России ухудшились из-за ряд вопросов: в частности, Вашингтон недоволен принятым в России законом, который запрещает американцам усыновлять российских сирот, а также фактической поддержкой Москвы режима сирийского президента Башара Асада. Россия была возмущена введением в США "список Магнитского".
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter