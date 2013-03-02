Таджикистан теперь - полноправный член ВТО

Об этом сообщили ИТАР-ТАСС в Министерстве иностранных дел страны, указав, что заявку на присоединение к ВТО Таджикистан подал в мае 2001 года.

По информации внешнеполитического ведомства республики, ”в процессе адаптации действующего законодательства Таджикистана с нормативами ВТО и создания нормативно- правовой базы, отвечающей требованиям международного права, были подготовлены необходимые документы и проведены двусторонние и многосторонние переговоры со странами-членами ВТО”. В общей сложности было принято более 80 нормативно-правовых документов.

10 декабря 2012 года в Женеве был подписан протокол о вхождении Таджикистана в ВТО. В торжественной церемонии принял участие Президент страны Эмомали Рахмон, который высказал надежду, что ”Таджикистан плодотворно использует членство в этой уважаемой организации для обеспечения дальнейшего развития экономики и повышения уровня благосостояния населения”. 9 января текущего года парламент республики ратифицировал данный документ.

Таджикские власти рассчитывает со вступлением в ВТО на усиление интеграции национальной экономики в мировую, обеспечение свободной международной торговли, либерализацию торговой политики и развитие многосторонних экономических отношений.

Вместе с тем, Душанбе также ведет переговоры о вступлении в Таможенный союз.