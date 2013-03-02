Армейские священники собрались в Косово

Как сообщили УНИАН в Департаменте прессы и информации Министерства обороны Украины, в мероприятии приняли участие военнослужащие девяти стран, которые занимаются душпастырской опекой миротворцев.

Украинский контингент представляли офицер по вопросам религии майор Михаил Антонюк (православный иеромонах Кукша) и заместитель командира национального контингента по воспитательной работе майор Александр Жолудь.

Встреча, которую организовали и провели немецкие капелланы, была посвящена углублению сотрудничества и охватывала широкий спектр важных вопросов, связанных с современным состоянием и перспективами совершенствования душпастырской опеки военнослужащих КФОР.

Участники мероприятия также посетили нововыстроенный католический собор и древние православные церкви в городе Пришвина и намерены побывать в православном монастыре XIV века, который находится в муниципалитете Грачаница неподалеку от Приштины, отмечается в сообщении