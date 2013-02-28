В Саудовской Аравии при падении с аттракциона пострадали 12 детей

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сайт саудовской газеты "Эль-Иктисадия".

По информации столичной администрации, инцидент произошел в среду во время катания детей на одном из скоростных аттракционов. Во время сеанса сломался блокирующий борт безопасности, и дети выпали из кресел с высоты.

Все пострадавшие доставлены в больницу. Два ребенка находятся в тяжелом состоянии - у них множественные переломы позвоночника. У остальных диагностированы сотрясение мозга, переломы и ушибы.

Пострадавшие дети - ученики одной из школ Эр-Рияда. Катание на аттракционах входило в программу школьной экскурсии в парк развлечений.