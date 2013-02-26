Силовики Туниса утверждают, что имя убийцы лидера оппозиции уже известно

По словам главного милиционера, эти люди - сообщники убийцы, личность которого установили, но пока не задержали, пишет Радио Свобода.

Как добавил Али Лаараед, ныне также выдвинутый на должность премьер-министра Туниса, и убийца, и его сообщники относятся к радикальной исламистской группировке, но не уточнил, в какой именно.

Как сообщал УНИАН, одного из самых влиятельных оппозиционеров Туниса Чокри Белаида застрелили на выходе из дома в начале февраля.

Чокри Белаид был лидером оппозиционной партии «Народный фронт Туниса».

По словам жены погибшего, Белаид был ранен двумя пулями, в шею и в голову, когда выходил из дома. Политика срочно доставили в больницу, но спасти его врачи не смогли.

7 февраля премьер Туниса Хамади Джебали объявил, что намерен распустить правительство после того, как застрелили Чокри Белаида.