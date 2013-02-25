Из-за взрыва на химзаводе в Китае эвакуированы 29 тысяч человек
13:42, 25 февраля 2013Мир
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На химическом заводе в городе Гуйян провинции Гуйчжоу на юго-западе Китая произошел взрыв, пять человек получили ранения, около 29 тысяч человек эвакуированы.
Пять человек получили ранения в результате взрыва / Фото: oko-planet.su
Взрыв на заводе компании Bestchem произошел около 10.20 по местному времени, вслед за этим на предприятии возник пожар. С территории радиусом 1,5 километра от места происшествия экстренно были эвакуированы около 29 тысяч человек, в том числе более 20 тысяч студентов и преподавателей Гуйчжоуского педагогического университета, передает РИА Новости со ссылкой на китайские СМИ.
О причинах взрыва пока не сообщается, говорится лишь об "утечке" какого-то вещества, которое воспламенилось. По свидетельству очевидцев, грохот от взрыва был очень сильный, высота пламени на месте пожара достигала 100 метров.
На месте происшествия работали более 20 пожарных машин и пять машин "скорой помощи".
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