В Беларуси требуют отмены государственного статуса русского языка

Оргкомитет по созданию партии «Белорусская христианская демократия» выступает за возвращение белорусскому языку статус единственного государственного языка в стране, а за русским предлагает закрепить статус языка межнационального общения.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом говорится в заявлении БХД, приуроченном к Международному дню родного языка.

«Процесс сокращения употребления белорусского языка в официальном публичном пространстве приобрел особенно угрожающие размеры после референдума 1995 года. Беларусь остается единственной в мире страной, которая не имеет высшего образования на официальном государственном языке. В настоящее время лишь 0,2% студентов высших учебных заведений и 16% школьников учатся на белорусском языке. Процент молодежи, которая получает образование на белорусском языке, сокращается из года в год. Нередки случаи, когда государственные чиновники не владеют или в недостаточной степени владеют официальным языком своего государства», - говорится в заявлении.

БХД выступает за возрождение, развитие и расширение сферы использования белорусского языка в обществе.

«Безразличное и небрежное отношение государства к белорусскому языку лишает нас преемственности, уничтожает начатую задолго до нас традицию», - подчеркивается в заявлении.

По мнению представителей БХД, языковая политика не отвечает потребностям белорусского общества и национальным интересам страны.

«По данным переписи населения 2009 года, 84% граждан считают себя белорусами, а 53% определили белорусский язык в качестве родного», - отмечают в БХД.

Справка УНИАН. По инициативе ЮНЕСКО с 1999 года 21 февраля отмечают Международный день родного языка. Эта дата призвана способствовать лингвистическому разнообразию и многоязычному образованию в мире.

В 2009 году ЮНЕСКО отнесла белорусский к языкам, оказавшимся под угрозой полного исчезновения.

26 января 1990 года Верховный Совет Белорусской ССР объявил белорусский язык единственным государственным, русский язык получил статус «языка межнационального общения». Также в 1990 году была принята «Государственная программа развития белорусского языка и других национальных языков в Белорусской ССР», фактически предполагавшая вытеснение русского языка из всех сфер функционирования белорусского общества к 2000 году.

На сегодняшний день русский язык в Беларуси является одним из двух государственных языков. Данный статус русский язык получил после республиканского референдума 1995 года, когда за придание русскому языку статуса государственного проголосовало 83,3% населения, принявшего участие в референдуме.

После придания русскому языку статуса государственного он стал вытеснять белорусский из всех сфер общественной жизни - от образования и СМИ до использования в официальном документообороте.