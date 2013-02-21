В Беларуси требуют отмены государственного статуса русского языка
Представители белорусской оппозиции выступают за возвращение белорусскому языку статуса единственного государственного.
Оргкомитет по созданию партии «Белорусская христианская демократия» выступает за возвращение белорусскому языку статус единственного государственного языка в стране, а за русским предлагает закрепить статус языка межнационального общения.
Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом говорится в заявлении БХД, приуроченном к Международному дню родного языка.
«Процесс сокращения употребления белорусского языка в официальном публичном пространстве приобрел особенно угрожающие размеры после референдума 1995 года. Беларусь остается единственной в мире страной, которая не имеет высшего образования на официальном государственном языке. В настоящее время лишь 0,2% студентов высших учебных заведений и 16% школьников учатся на белорусском языке. Процент молодежи, которая получает образование на белорусском языке, сокращается из года в год. Нередки случаи, когда государственные чиновники не владеют или в недостаточной степени владеют официальным языком своего государства», - говорится в заявлении.
БХД выступает за возрождение, развитие и расширение сферы использования белорусского языка в обществе.
«Безразличное и небрежное отношение государства к белорусскому языку лишает нас преемственности, уничтожает начатую задолго до нас традицию», - подчеркивается в заявлении.
По мнению представителей БХД, языковая политика не отвечает потребностям белорусского общества и национальным интересам страны.
«По данным переписи населения 2009 года, 84% граждан считают себя белорусами, а 53% определили белорусский язык в качестве родного», - отмечают в БХД.
Справка УНИАН. По инициативе ЮНЕСКО с 1999 года 21 февраля отмечают Международный день родного языка. Эта дата призвана способствовать лингвистическому разнообразию и многоязычному образованию в мире.
В 2009 году ЮНЕСКО отнесла белорусский к языкам, оказавшимся под угрозой полного исчезновения.
26 января 1990 года Верховный Совет Белорусской ССР объявил белорусский язык единственным государственным, русский язык получил статус «языка межнационального общения». Также в 1990 году была принята «Государственная программа развития белорусского языка и других национальных языков в Белорусской ССР», фактически предполагавшая вытеснение русского языка из всех сфер функционирования белорусского общества к 2000 году.
На сегодняшний день русский язык в Беларуси является одним из двух государственных языков. Данный статус русский язык получил после республиканского референдума 1995 года, когда за придание русскому языку статуса государственного проголосовало 83,3% населения, принявшего участие в референдуме.
После придания русскому языку статуса государственного он стал вытеснять белорусский из всех сфер общественной жизни - от образования и СМИ до использования в официальном документообороте.