В Белоруссии впервые пересадили сердце ребенку

Как сообщили УНИАН в РНПЦ Беларуси «Кардиология», «такая операция выполнена в Беларуси впервые. 11-летняя девочка страдала от дилатационной кардиомиопатии. Это неуправляемая прогрессивная сердечная недостаточность. Как правило, заболевание носит наследственный характер. В основном пациентам с таким диагнозом показана пересадка сердца».

Операция длилась более четырех часов. Ее провела бригада из 12 сотрудников центра. Пациентка переведена из реанимационной палаты и чувствует себя хорошо.

*** В 2012 году в Беларуси была проведена 21 пересадка сердца взрослым. В феврале прошлого года в РНПЦ «Кардиология» белорусские хирурги впервые выполнили пересадку сердца и почки одновременно.

По количеству органных трансплантаций Беларусь занимает первое место среди стран СНГ. В 2012 году в стране было выполнено 274 операции по пересадке органов. В настоящее время проводится 29 трансплантаций на 1 млн населения, в России - 9,1, в Украине - 2,2.