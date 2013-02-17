В Ливии празднуют вторую годовщину свержения Каддафи

Как сообщает Радио «Свобода», официальной программы празднований нет, ожидают только спонтанные проявления праздничного настроения.

Власть страны принимает усиленные меры безопасности уже в течение нескольких дней, побаиваясь новой вспышки насилия. Границы Ливии перекрыты, отменены некоторые международные авиарейсы.

Критики нынешней власти Ливии обвиняют ее в неспособности реализовать реформы и призывают к новой революции.

Первые празднования годовщины состоялись еще в пятницу в столице Триполи и втором крупнейшем городе страны Бенгазе. Тогда тысячи людей отметили вторую годовщину первых протестов, которые через два дня вылились в восстание.

Справка УНИАН. Вооруженное восстание длилось в Ливии с февраля по октябрь 2011 года. За время противостояния правительственных сил с одной стороны, и авиации НАТО и повстанцев - с другой, погибли десятки тысяч людей, огромные убытки были нанесены экономике и инфраструктуре этой нефтедобывающей страны. Полковник М.Каддафи, который правил Ливией 42 года, был убит 20 октября 2011 года в околицах города Сырт. Кортеж, в составе которого находилась машина с полковником, пытался покинуть город, однако попал под обстрел авиации НАТО. По официальной версии, М.Каддафи схватили бойцы ПНС.