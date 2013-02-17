В России сошли с рельсов 15 вагонов: 2 - с серной кислотой (фото)

Об этом УНИАН сообщили в управлении МЧС по Свердловской области.

«Сегодня в 16.05 поступило сообщение о сходе 15 вагонов на ведомственной железнодорожной ветке на территории Среднеуральского медеплавильного завода. По предварительной информации, в составе находились 2 цистерны с серной кислотой. В результате аварии произошла утечка серной кислоты на площади 100 кв.м», - говорится в сообщении.

Отмечается, что принимаются меры по ликвидации последствий аварии.

Угрозы жизни и здоровью людей нет. Эвакуация персонала завода не требуется. Предприятие работает в штатном режиме.