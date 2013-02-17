В России сошли с рельсов 15 вагонов: 2 - с серной кислотой (фото)
15:08, 17 февраля 2013Мир
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В российском городе Ревда (Свердловская область) сошли с рельсов 15 вагонов, из них два - с серной кислотой.
С рельсов сошли 15 вагонов / Фото: МЧС России
Об этом УНИАН сообщили в управлении МЧС по Свердловской области.
«Сегодня в 16.05 поступило сообщение о сходе 15 вагонов на ведомственной железнодорожной ветке на территории Среднеуральского медеплавильного завода. По предварительной информации, в составе находились 2 цистерны с серной кислотой. В результате аварии произошла утечка серной кислоты на площади 100 кв.м», - говорится в сообщении.
Отмечается, что принимаются меры по ликвидации последствий аварии.
Угрозы жизни и здоровью людей нет. Эвакуация персонала завода не требуется. Предприятие работает в штатном режиме.
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