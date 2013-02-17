В Челябинской области махнули рукой на поиск обломков метеорита

В Челябинской области официально прекращены поисковые работы в местах предполагаемого падения обломков метеорита, взорвавшего в небе над территорией региона в минувшую пятницу, 15 февраля, передает ИА «Уралпресс».

По словам заместителя губернатора Игоря Мурога, поиски осколков космического тела велись в двух местах под Чебаркулем (в том числе на озере Чебаркуль) и под Златоустом.

После тщательных исследований этих территорий ничего похожего на обломки метеорита обнаружено не было. «Полынья на водоеме, которая первоначально была принята за место падения осколков метеорита, могла образоваться по другим причинам»,- предположил вице-губернатор. Было принято решение прекратить поиски.

Возможно, осколки метеорита сгорели в атмосфере, так и не долетев до земной поверхности.

Но ученые могут продолжить изучение редкого природного явления и возможных мест падения метеорита, а также необычных камней, которые сейчас южноуральцы находят в разных районах области. В области готовы оказать им поддержку.

В то же время последствия падения метеорита на Урале ликвидируют более 24 тысяч человек и свыше 4,3 тысячи единиц техники, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главк МЧС по Челябинской области.

15 февраля на Урале упал метеорит - ЧП затронуло жителей Тюменской, Курганской, Свердловской областей, а также северных территорий Казахстана. Основные повреждения были зафиксированы в Челябинской области, во многих зданиях выбиты стекла. Пострадали более тысячи человек, из них были госпитализированы 52 человека, в больницах, по данным на вечер субботы, остаются 40 пострадавших.