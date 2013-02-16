NASA: взрыв метеорита в России в 20 раз мощнее бомбы над Хиросимой

Это примерно в двадцать раз превосходит мощность атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму.

Метеорит длиной 17 метров, масса которого составляла около 10 тысяч тонн, вошел в атмосферу Земли на скорости как минимум в 64 тысячи километров в час, сообщается на сайте Североамериканского космического агентства, и взорвался на высоте от 19 до 24 километров.

Данные NASA о челябинском метеорите несколько отличаются от цифр Российской академией наук, замечает Лента.ру. По оценке российских специалистов, метеорит вошел в атмосферу на скорости в 54 тысячи километров в час и взорвался на высоте в 30-50 километров.