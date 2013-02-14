Азербайджан начал сам себя обеспечивать продовольствием

"...По существу, за исключением некоторых позиций, мы сумели решить вопросы продовольственной безопасности. И это тоже большое, историческое достижение", - цитирует слова И.Алиева официальный сайт главы государства, сообщают РИА «Новости».

Он привел некоторые примеры: в прошлом году страна обеспечила себя мясом и мясопродуктами на уровне 92%, а в этом году - на уровне 95%.

"Молоком и молочной продукцией мы обеспечиваем себя на уровне 73%. А к концу этого года будет 78%. Зерно - 65%, будет 70%, и, как я сказал, в результате создания 50 крупных фермерских хозяйств мы достигнем 100%", - цитирует И.Алиева сайт.