Путин решил запретить чиновникам иметь счета за рубежом

Как говорится в справке к документу, закон должен установить запрет госслужащим, их супругам и детям иметь счета в иностранных банках, сообщают РИА Новости.

"Данный запрет распространяется на лиц, замещающих государственные должности РФ, должности первого заместителя и заместителей генпрокурора РФ, должности членов совета директоров Центрального банка, государственные должности субъектов РФ, должности федеральной государственной службы, должности в государственных корпорациях (компаниях), фондах и иных организациях, созданных на основании федеральных законов, назначение на которые и освобождение от которых осуществляет президент РФ, правительство или генпрокурор", - уточняется в сообщении.

В Госдуме сейчас готовится ко второму чтению правительственный законопроект о запрете чиновникам и военным иметь за рубежом недвижимость. Документ кабмина предполагает, что этот запрет также будет действовать еще в течение трех лет после увольнения или освобождения от занимаемой должности. Законопроектом предусмотрено и уголовное наказание за нарушение закона - штраф в размере от 5 до 10 миллионов рублей или тюремное заключение сроком до пяти лет.