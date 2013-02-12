США могут решить итог выборов нового Папы

"Одиннадцать кардиналов-выборщиков, почти 10 процентов от конклава, будут американцами. Это самая большая доля, которая когда либо была у США, хотя в Америке исторически живет большое количество католиков", - говорится в статье на сайте телеканала NBC News.

Папа Бенедикт XVI способствовал усилению американского влияния в Ватикане. В прошлом году он назначил троих новых американских кардиналов, увеличив общее число кардиналов-американцев до 19. Из них голосовать на конклаве смогут только 11, поскольку, согласно правилам, в выборах Папы могут участвовать лишь те, кому не исполнилось еще 80 лет. "Усиление американского влияния среди кардиналов-выборщиков может означать, что Бенедикт XVI очень хорошо понимал, что католицизм перестал быть преимущественно европейской конфессией", - отмечаетcя в публикации.

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"С 11 голосами США становятся вторым по величине блоком, уступая только Италии, на которую приходится 28 выборщиков, согласно данным пресс-службы Святого Престола в Ватикане. На третьем месте Германия с шестью голосами", - цитирует РИА Новости.

Тем не менее эксперты сходятся в том, что пока США остаются супердержавой, место Папы американцам не достанется. Принадлежность к самой мощной в мире стране остается негативным фактором для потенциальных кандидатов на папский трон.