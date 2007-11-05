Саакашвили намерен выиграть выборы президента Грузии

Михаил СААКАШВИЛИ будет баллотироваться на пост президента Грузии на предстоящих осенью 2008 года выборах главы государства. Об этом он заявил в интервью Общественному ТВ Грузии.

М.СААКАШВИЛИ сказал, что "уверен в том, что одержит победу на этих выборах". Он заявил, что выборы президента и парламента пройдут осенью 2008 года "в соответствии с решением, принятым парламентом в декабре 2006 года".

М.СААКАШВИЛИ был избран президентом на выборах в январе 2004 года сроком на 5 лет. По инициативе президента и решению парламента, выборы парламента и президента пройдут одновременно осенью 2008 года.

Грузинская оппозиция и участники митинга, проходящего у здания парламента в Тбилиси, выразили возмущение выступлением президента. Один из лидеров партии "Движение за единую Грузию", адвокат Эка БЕСЕЛИЯ ознакомила участников митинга с основным содержанием выступления президента.