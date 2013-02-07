Саакашвили зачитает ежегодное обращение из библиотеки

Как передает РИА «Новости», доклад М.Саакашвили должен был стать первым выступлением перед парламентом восьмого созыва.

"Президент принял решение обратиться к грузинскому обществу с тем же докладом из зала Национальной библиотеки в Тбилиси", - заявила М.Манджгаладзе, отметив, что президент зачитает обращение 8 февраля.

Спикер парламента Давид Усупашвили заявил на заседании бюро, что "президент, согласно Конституции Грузии, вправе выступить в парламенте, однако по решению большинства это произойдет позднее, в частности, после того, как будут приняты конституционные изменения".

Депутаты от правящей коалиции "Грузинская мечта" ранее предложили перешедшей в оппозицию после парламентских выборов президентской партии "Единое национальное движение" проголосовать за конституционные изменения, согласно которым, глава государства будет лишен полномочий распускать парламент.