5 требований оппозиции Грузии

Объединенная оппозиция Грузии продолжила свой митинг перед зданием парламента страны на проспекте Руставели.

Как передает РИА «Новости», перед парламентом собрались около 3 тыс. человек. Некоторые лидеры оппозиции находятся на митинге и, обращаясь к собравшимся, призывают их стоять на месте до выполнения предъявленных Президенту требований.

Оппозиция выдвигает пять требований – это отставка Михаила СААКАШВИЛИ, проведение парламентских выборов в апреле 2008 года, изменение принципа проведения мажоритарных выборов, изменение принципа комплектации избирательных комиссий и освобождение "политзаключенных", которые, как утверждает оппозиция, находятся в грузинских тюрьмах.

"Я прошу вас сохранить единство и стоять до победного конца. Вот уже сегодня наметились признаки того, что начнется раскол в президентской партии "Национальное движение" и это продолжится. В ближайшие дни мы станем свидетелями углубления этого процесса, и тогда мы будем праздновать победу", - сказал один из лидеров оппозиции, член неправительственной организации "Институт равноправия" Гиоргий ХАИНДРАВА.