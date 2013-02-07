Парламент Грузии не захотел слушать Саакашвили

Выступление президента Грузии Михаила Саакашвили в парламенте с ежегодным докладом откладывается.

Как передает РИА «Новости», такое решение приняло парламентское большинство, сформированное из представителей коалиции "Грузинская мечта".

Президент должен был выступить перед законодательным органом 8 февраля. Это должно было стать первым выступлением М.Саакашвили перед парламентом восьмого созыва.

Спикер парламента Давид Усупашвили заявил на заседании бюро, что "президент, согласно конституции Грузии, вправе выступить в парламенте, однако по решению большинства это произойдет позднее, в частности, после того, как будут приняты конституционные изменения".

Депутаты от правящей коалиции "Грузинская мечта" ранее предложили перешедшей в оппозицию после парламентских выборов 1 октября президентской партии "Единое национальное движение" проголосовать за конституционные изменения, согласно которым, глава государства будет лишен полномочий распускать парламент.