СМИ: Саакашвили пришел на встречу к военным с рогаткой

"Я захватил с собой то, что хранил все эти годы. Это мне дал один из офицеров во время моего посещения Министерства обороны. Это был символ того, что представляли тогда собой Вооруженные силы. Офицер мне подарил эту рогатку как сувенир. Вот так были оснащены Вооруженные силы Грузии в 2004 году. Затем появились серьезные компоненты вооружения, появились практически все компоненты. У нас не было ни одного, а было только это", - заявил М.Саакашвили, указывая на рогатку.

По его словам, сейчас у Грузии есть системы воздушной обороны, наземные системы, вооруженная бронетехника и что самое главное - новая программа с США, с помощью которой Вооруженные силы Грузии должны быть оснащены в течение ближайших десятилетий новой западной техникой, сообщает Грузия Online.

В начале 2000-х годов министр обороны того периода (1998-2004 годы) Давид Тевзадзе сравнил с рогаткой состояние грузинской системы ПВО. По словам М.Саакашвили, в тот период бюджет Минобороны составлял около 50 миллионов лари (30 миллионов долларов), и с тех пор возрос в несколько раз. В частности, в этом году бюджет министерства составляет около 680 миллионов лари (410 миллионов долларов).

"Грузия больше никогда не должна располагать только рогаткой. Раз и навсегда это должно остаться в прошлом", - сжимая рогатку в руках, подчеркнул М.Саакашвили.