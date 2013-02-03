Экс-глава минфина Ирана с чеком на 70 миллионов долларов задержан в Германии

Тахмасб Мазахери не прошел таможенный контроль в аэропорту Дюссельдорфа.

59-летний иностранец, прибывший рейсом из Ирана транзитом через Турцию, был задержан после того, как в его чемодане был обнаружен чек, выданный центральным банком Венесуэлы.

Это произошло в пятницу, сегодня в немецких СМИ появилось имя задержанного. Мазахери был министром экономики и финансов исламской республики до 2004 года. До 2008 он возглавлял Центрабанк страны. Власти Германии начали расследование в отношении финансиста по подозрению в отмывании незаконно полученных средств.

Эхо Москвы