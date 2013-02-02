Путина подловили на повторении речи главы его же администрации (видео)

Как отмечается в сообществе ru_politics в «Живом журнале», в речах Путина и Иванова, сказанных с разницей в четыре месяца, использовались идентичные формулировки и обороты, передает Лента.ру.

1 февраля на встрече с участниками Архиерейского собора РПЦ, Путин заявил, что «россияне должны помнить и другие страницы своей истории, в том числе, извлекать уроки из драматических событий начала XX века, "когда во многом именно с размывания духовных и национальных основ, с настоящей травли Русской православной церкви и других наших традиционных конфессий - начиналось разрушение единой страны, ее срыв в революции и потрясения, в братоубийственные конфликты и войны"» (цитата по ИТАР-ТАСС).

Буквально то же заявил Сергей Иванов на открытии XVI Всемирного русского народного собора «Рубежи истории - рубежи России» 1 октября 2012 года. В своем выступлении он призвал помнить историю, «в том числе драматическую историю XX века, "когда именно с размывания духовных основ началось разрушение единой страны, ее срывы в революции и потрясения, в гражданское противостояние"» (цитата по Newsru.com).

Исходя из этого, блогеры делают вывод, что в администрации президента РФ наблюдается дефицит спичрайтеров для написания речей политиков.