СМИ: Венесуэла готовится к новым выборам по возвращению Чавеса

Гипотетическое возвращение Чавеса может произойти в середине или в конце феврале этого года. Глава государства может быть размещен в Каракасе либо в его родном штате Баринас, однако в связи с деликатным состоянием здоровья его публичные появления исключаются: Чавес якобы очень сильно потерял в весе за время лечения и у него изменился голос, сообщают РИА Новости.

По информации телеканала, после возвращения в Венесуэлу Чавес может без особого внимания со стороны общественности вступить, наконец, официально в должность президента, а затем сложить с себя полномочия для проведения новых выборов.

Уже сейчас якобы началась подготовительная работа к осуществлению этого плана. Однако власти пока просчитывают возможную реакцию на новость о недееспособности президента со стороны его же сторонников, армии, а также оппозиции.

Решение ускорить возвращение президента на родину может быть также связано с требованиями его родных, которые - за исключением нескольких человек на Кубе - отрезаны от прямого доступа не только к самому "команданте", но и от принятия решение о дальнейших шагах. По данным Univision, полной информацией о состоянии Чавеса обладают только кубинские власти, которые не делятся ею в полном объеме даже с венесуэльским руководством.