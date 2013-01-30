В Персидском заливе затонула иранская газодобывающая платформа

Газодобывающая платформа затонула в Персидском заливе при попытке иранских специалистов установить ее на месторождении Южный Парс в Персидском заливе, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Франс Пресс.

Инцидент произошел, когда техническое сооружение весом в 1,85 тысячи тонн перевернулось и затонуло на глубине 80 метров на одном из участков месторождения. Сообщается, что разработкой платформы занималась иранская Морская индустриальная компания (SADRA), являющаяся одним из индустриальных подразделений Корпуса стражей иранской революции (КСИР).

"Идет расследование инцидента", - сообщил иранскому агентству ISNA один из руководителей компании Мехди Этесами.

SADRA получила контракт на разработку участка Южного Парса после того, как в 2010 году из этого проекта, вследствие принятых против Ирана санкций, вышли западные компании Shell и Repsol.