Уго Чавес уверенно идет на поправку

Об этом министр науки, технологий и инноваций Венесуэлы Хорхе Арреаса, являющийся зятем Уго Чавеса, заявил в интервью венесуэльскому государственному телевидению, сообщает Росбалт.

Накануне Арреаса посетил Чавеса в медицинском центре в Гаване, где тот проходит лечение после сделанной ему в декабре прошлого года операции в связи с онкологическим заболеванием. "Он чувствует себя все лучше, и с каждым днем все более активно выполняет свои обязанности, работая в полную силу своих интеллектуальных способностей", — заявил Арреаса.

По его словам, Чавес живо интересовался состоявшимся в Сантьяго-де-Чили саммитом Сообщества государств Латинской Америки и Карибского бассейна (CELAC), а также оценкой руководителями стран региона его послания, которое зачитал им вице-президент Венесуэлы Николас Мадуро, передают интернет-СМИ.

"Команданте полностью в курсе всего, что происходит в Венесуэле и в мире. Он спокоен, постоянно размышляет, принимает решения, дает инструкции", — подчеркнул Арреаса. Он уточнил, что президент Венесуэлы одобрил выделение средств для производства новой партии компьютеров для школьников и подключения к цифровому телевещанию еще девяти штатов страны.

Ранее министр коммуникации Венесуэлы Эрнесто Виллигас сообщил, что Чавес смог справиться с респираторной инфекцией. По словам главы ведомства, "респираторная инфекция преодолена, однако все еще сохраняются некоторые последствия легочной недостаточности, что требует надлежащего лечения" в больнице в Гаване, где в настоящий момент и находится лидер боливарианской революции.

Президент Венесуэлы заразился респираторной инфекцией уже после операции по удалению злокачественного образования, что сильно осложнило восстановительное лечение, заявляют медики.

Также сообщалось, что Чавес начал дополнительный курс лечения, который позволит ему восстановить здоровье. По словам вице-президента Николаса Мадуро, самочувствие "команданте" Чавеса сейчас находится в лучшей форме за все время после операции: он улыбается, настроен оптимистично и верит в успех лечения.

Напомним, 18 января президента Венесуэлы перевели из отделения интенсивной терапии в секретный подземный госпиталь бункер в Гаване. Решение перевести Чавеса было принято для того, чтобы избежать постоянных утечек информации о состоянии его здоровья. Кроме того, по некоторым версиям, в бункере будет проводиться подготовка к транспортировке Чавеса в Каракас.

11 декабря Чавес перенес четвертую онкологическую операцию, после чего в СМИ стали появляться сообщения об ухудшении его здоровья.