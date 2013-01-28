В Иране за сотрудничество с иностранными СМИ арестовали 11 журналистов
13:30, 28 января 2013Мир
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В Иране арестовали 11 журналистов, которых обвинили в сотрудничестве с персидскоязычными иностранными СМИ.
С 2000 года в Иране были закрыты свыше 100 газет, симпатизирующих реформам / Фото: Rus.ruvr.ru
Как сообщает ВВС Украина, семь мужчин и четыре женщины работали на газеты, еженедельники и полуофициальные агентства.
Иран предупредил своих граждан, что жестоко будет наказывать за сотрудничество с персидской службой BBC или «Голосом Америки», однако пока неизвестно, работал ли кто-либо из арестованных также и на эти медиа.
С 2000 года в Иране были закрыты свыше 100 газет, симпатизирующих реформам, а сотни журналистов были задержаны.
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