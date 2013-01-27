В противостояниях с полицией в египетском Порт-Саиде пострадали 270 человек

Как передает РИА Новости, на пути следования траурной процессии, состоящей из десятков тысяч человек, оказались дома отдыха, принадлежащие МВД и Минобороны, на которые и обратили весь свой гнев разъяренные горожане. С призывами расправы над руководством полиции они подожгли несколько шале, принадлежащих ведомству, а также офицерский клуб минобороны. Полиция для отражения атаки разгневанных жителей применяет слезоточивый газ.

В то же время в Каире коллеги погибшего накануне в Порт-Саиде офицера полиции прогнали из мечети, в которой проходила церемонии прощания с ним, главу МВД Мухаммеда Ибрагима. Они потребовали от высших чинов ведомства казнить всех виновных в гибели своего товарища и вновь вооружить египетскую полицию.

В субботу в Порт-Саиде также происходили массовые беспорядки с участием тысяч горожан, которые остались недовольны решением суда, приговорившего 21 человека, главным образом, болельщиков порт-саидского футбольного клуба, к смертной казни. Приговор был вынесен за их причастность к трагедии в Порт-Саиде, в которой год назад на местном стадионе в результате драк и толчеи погибли более 70 египтян.

После оглашения приговора группы молодых болельщиков-"ультрас" начали громить полицейские участки, штурмовали СИЗО, пытаясь освободить находившихся в нем приговоренных к высшей мере наказания. В результате кровавых столкновений с силами безопасности погибли, по последним данным, 32 человека, 355 получили ранения.

В Порт-Саид были введены подразделения регулярных войск, в том числе тяжелая техника.