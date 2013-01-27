Пожар в ночном клубе в Бразилии: погибли не менее 90 человек

В городе Санта-Мария на юге Бразилии в результате пожара в ночном клубе Kiss погибли по меньшей мере 90 человек, сообщает Newsru.com со ссылкой на издание Estadao.

Трагедия случилась сегодня после того, как на сцене, где выступала местная рок-группа, началось пиротехническое шоу. От искр фейерверков загорелась звукоизоляция на потолке. В заполненном людьми помещении началась паника, возникла давка.

Reuters со ссылкой на местные СМИ сообщает, что в клубе на момент пожара было около 2 тыс. человек, и полиция продолжает считать жертвы. Представитель полиции заявил, что число погибших может достичь двух сотен.

Около 200 человек госпитализированы, восемь находятся в критическом состоянии, сообщает Estadao.

Newru.com напоминает, что ЧП в Бразилии похоже на трагический инцидент в пермском клубе "Хромая лошадь" в 2009 году. Там во время пиротехнического шоу загорелась соломенная крыша, в огне и давке погибли 156 человек.