Пожар в ночном клубе в Бразилии: погибли не менее 90 человек
На юге Бразилии при пожаре в ночном клубе погибли по меньшей мере 90 человек, около 200 пострадали.
В городе Санта-Мария на юге Бразилии в результате пожара в ночном клубе Kiss погибли по меньшей мере 90 человек, сообщает Newsru.com со ссылкой на издание Estadao.
Трагедия случилась сегодня после того, как на сцене, где выступала местная рок-группа, началось пиротехническое шоу. От искр фейерверков загорелась звукоизоляция на потолке. В заполненном людьми помещении началась паника, возникла давка.
Reuters со ссылкой на местные СМИ сообщает, что в клубе на момент пожара было около 2 тыс. человек, и полиция продолжает считать жертвы. Представитель полиции заявил, что число погибших может достичь двух сотен.
Около 200 человек госпитализированы, восемь находятся в критическом состоянии, сообщает Estadao.
Newru.com напоминает, что ЧП в Бразилии похоже на трагический инцидент в пермском клубе "Хромая лошадь" в 2009 году. Там во время пиротехнического шоу загорелась соломенная крыша, в огне и давке погибли 156 человек.