Количество жертв пожара в «Хромой лошади» увеличилось до 120 человек

Количество жертв пожара в ночном клубе «Хромая лошадь» в Перми увеличилось до 120 человек.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении Министерства по чрезвычайным ситуациям России по Пермскому краю.

«В ночь с 8 на 9 декабря скончались двое мужчин, пострадавших на пожаре в кафе "Хромая лошадь», - говориться в сообщении.

На сегодняшний день в больницах находятся еще 112 пострадавших при пожаре.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 5 декабря произошел пожар в пермском ночном клубе "Хромая лошадь". По данным следствия, от одного из фейерверков загорелся соломенный подвесной потолок, в помещении почти мгновенно распространился дым, вскоре погас свет. В тот момент в клубе было около 250 человек. Среди погибших и пострадавших - по одному гражданину Украины.