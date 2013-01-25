Мужчина за один вечер пережил два покушения на убийство

22:40, 25 января 2013
Мир
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Два взрыва произошли в пятницу вечером в городе Дербент в Дагестане, сообщил источник в правоохранительных органах республики.

Два взрыва произошли в дагестанском Дербенте

"Примерно в 23.20 мск на улице Чапаева в Дербенте сработало взрывное устройство в автомобиле сотрудника местной полиции. Силовик не пострадал. Через некоторое время в подъезде дома, куда полицейский подъехал, сработало второе взрывное устройство", - сказал собеседник РИА Новости.

По предварительных данным, в результате взрывов пострадавших нет.

Обстоятельства происшествия выясняются. На месте работает следственно-оперативная группа.

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