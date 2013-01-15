Парень, от скуки «заминировавший» вокзал, сядет на два с половиной года

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, в октябре 2012 года в дежурную часть керченской милиции и на телефон 101 поступил анонимный звонок с сообщением о заминировании вокзала. Неизвестный сообщил, что в здании вокзала заложена бомба, которая должна взорваться через три минуты.

Из здания и с окружающей территории немедленно были эвакуированы пассажиры и персонал, отправление ночных поездов задержалось на полчаса. На место возможного взрыва прибыли специальные службы и представители силовых ведомств. Специалисты три часа проверяли территорию вокзала и не нашли взрывчатки.

Сотрудники СБУ быстро установили и задержали злоумышленника. Им оказался безработный 19-летний житель с.Горностаевка Ленинского района Крыма. Как впоследствии объяснил молодой человек, вечером он возвращался домой под хмельком, ему было скучно и он решил развлечься, сообщив о заминировании вокзала.

Действия лже-минера были квалифицированы по ч.1 ст.259 (заведомо неправдивое сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.

Керченский городской суд осудил молодого человека к 2,5 годам лишения свободы. Также он должен возместить ущерб Приднепровской железной дороге и Государственному пожарно-спасательному отряду – более 3 тыс. грн.