СМИ: Меркель призвала Лондон к компромиссу по вопросу о членстве в ЕС

"Европа означает и то, что необходимо находить справедливые компромиссы", - заявила она в среду, 23 января, в Берлине. А.Меркель указала, что в этих рамках Германия, "естественно, готова обсуждать британские пожелания", однако призвала помнить и о том, что "у других стран тоже имеются свои пожелания", сообщает dw.de.

По словам федерального канцлера, в ближайшие месяцы она намерена "весьма интенсивно и в деталях обсуждать с Великобританией ее идеи" и "приложить все усилия к тому, чтобы сообща согласовать среднесрочное финансовое планирование", что, "несомненно, в интересах и самой Великобритании".

А.Меркель отметила, что лично она желает, чтобы Великобритания оставалась "важной частью и активным членом ЕС". Она также приветствовала то, что "Лондон стремится к тому, чтобы в рамках глобализации Европа оставалась конкурентоспособным континентом, способным сохранить свое благосостояние".

Ранее премьер-министр Соединенного Королевства Дэвид Кэмерон объявил, что Британия может провести референдум по вопросу выхода из Европейского Союза в конце нынешнего десятилетия, после разработки нового пакта о разделе полномочий между Лондоном и Брюсселем.