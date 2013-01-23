Немецкого министра образования лишат ученой степени из-за плагиата

Дюссельдорфский университет имени Генриха Гейне начал процедуру аннулирования ученой степени министра образования и научных исследований Германии, представительницы партии ХДС Аннетте Шаван (Annette Schavan). Об этом сообщает агентство dpa. Ученый совет последовал рекомендации комиссии по присуждению ученых степеней, которая провела предварительную проверку кандидатской диссертации Аннете Шаван на плагиат.

Ученый совет, проводящий процедуру аннулирования степени, 14 голосами "за" при одном воздержавшемся высказался за проведение процедуры. Глава комиссии профессор Бруно Блекман (Bruno Bleckmann) подчеркнул, что результат проверки остается открытым. Следующее заседание совета состоится 5 февраля. Диссертацию под названием "Личность и совесть" политик защитила в 1980 году.

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