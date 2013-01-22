Германия будет снимать отпечатки пальцев при оформлении виз

Как сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики МИД Украины, по информации Посольства ФРГ в Украине, с целью имплементации ранее принятых изменений к визово-иммиграционному законодательству Германии, с 24 января 2013 года немецкой стороной вводится процедура фиксации биометрических данных (отпечатков пальцев) заявителей, которые будут обращаться с ходатайствами об оформлении им национальных долгосрочных виз для въезда в ФРГ.