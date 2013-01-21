Саакашвили посоветовал российским политикам надеть очки

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время выступления в Парламентской Ассамблее Совета Европы, отвечая на вопрос депутата Государственной думы России Роберта Шлегеля.

“Что такое отношения России и Грузии? У вас одна карта перед глазами, у меня – другая. При всем моем уважении, вам нужны очки, чтобы увидеть настоящую карту Грузии”, - сказал Президент Грузии.

“Ни один пророссийский, даже откормленный российскими кругами политический деятель Грузии не сможет дать вам то, чего у него нет, – никогда ни один житель Грузии не пойдет на то, чтобы отдать вам часть территории Грузии”, - добавил М.Саакашвили.

Грузинский Президент подчеркнул, что он отвечает на вопрос российского депутата на русском языке.

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“Вы знаете, что есть целый ряд стран, которые бы даже на русском вам не отвечали бы из-за аллергии. Я, кстати, говорил Путину, что я, возможно, один из последних лидеров Грузии, который может говорить с ним на русском, и цитировать русских классиков”, - сказал он.

“Суть в том, что России нужно избавляться от имперских амбиций и территориальных претензий к соседям”, - добавил М.Саакашвили.

Он также подчеркнул, что его желание иметь хорошие отношения с Россией объясняется убеждением в том, что хорошие отношения с соседями - для блага Грузии и ее грядущих поколений.