Саакашвили посоветовал российским политикам надеть очки
Президент Грузии Михаил Саакашвили посоветовал российским политикам надеть очки, чтобы увидеть настоящую карту Грузии.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время выступления в Парламентской Ассамблее Совета Европы, отвечая на вопрос депутата Государственной думы России Роберта Шлегеля.
“Что такое отношения России и Грузии? У вас одна карта перед глазами, у меня – другая. При всем моем уважении, вам нужны очки, чтобы увидеть настоящую карту Грузии”, - сказал Президент Грузии.
“Ни один пророссийский, даже откормленный российскими кругами политический деятель Грузии не сможет дать вам то, чего у него нет, – никогда ни один житель Грузии не пойдет на то, чтобы отдать вам часть территории Грузии”, - добавил М.Саакашвили.
Грузинский Президент подчеркнул, что он отвечает на вопрос российского депутата на русском языке.
По теме: Саакашвили убежден, что Грузия не свернет с курса евроинтеграции
“Вы знаете, что есть целый ряд стран, которые бы даже на русском вам не отвечали бы из-за аллергии. Я, кстати, говорил Путину, что я, возможно, один из последних лидеров Грузии, который может говорить с ним на русском, и цитировать русских классиков”, - сказал он.
“Суть в том, что России нужно избавляться от имперских амбиций и территориальных претензий к соседям”, - добавил М.Саакашвили.
Он также подчеркнул, что его желание иметь хорошие отношения с Россией объясняется убеждением в том, что хорошие отношения с соседями - для блага Грузии и ее грядущих поколений.