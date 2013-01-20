Олланд считает операцию Алжира, в которой погибли 27 заложников, адекватной

Президент Франции Франсуа Олланд назвал ”наиболее адекватным” ответ властей Алжира на захват заложников на газовом объекте, до 27 из которых погибли от рук боевиков при спецоперации.

Как передает агентство Рейтер, в минувшую среду экстремисты захватили группу заложников на газоперерабатывающем заводе Тигентурин близ города Ин-Именас. В субботу алжирский спецназ провел последний штурм объекта, завершив операцию по их освобождению. Как сообщили местные СМИ, за четыре дня антитеррористической операции в общей сложности погибли от 25 до 27 заложников, среди которых были и иностранные граждане.

«Мы пока не располагаем всеми деталями, но когда террористы захватывают людей в качестве заложников в таком большом количестве и с такой холодной решительностью, готовые убивать этих заложников - что они и делали - ответ Алжира, по моему мнению, как я это вижу, был наиболее адекватным, потому что никаких переговоров быть не могло”, - цитирует агентство слова Ф.Олланда.

По данным алжирского информагентства АПС, военные сумели освободить из плена террористов 650 заложников, среди которых порядка 100 иностранцев. Ранее военные также сообщили о нейтрализации 18 боевиков, отмечает РИА Новости.

Как сообщалось, группа террористов на газоперерабатывающем заводе на юго-востоке Алжира в течение четырех дней удерживала группу заложников, требуя прекратить французскую военную кампанию в Мали.