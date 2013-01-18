Арестован автор видео об издевательствах в грузинской тюрьме

Об этом сообщила в четверг адвокат Бедукадзе Лали Апциаури. По ее словам, планируется, что Бедукадзе допросят в пятницу днем, до этого он будет находиться в Глданской тюрьме номер 8, передают РИА Новости по информации агентства "Новости-Грузия".

Бедукадзе был объявлен в международный розыск по линии Интерпола в конце сентября прошлого года, 16 января розыск был прекращен по просьбе грузинской стороны, МВД призвало Бедукадзе вернуться в Грузию и сотрудничать со следствием.

Бедукадзе - фигурант нашумевшего в Грузии "тюремного скандала". В сентябре 2012 года МВД Грузии распространило часть изъятых в тюрьме видеозаписей, на которых были зафиксированы издевательства над заключенными в Глданской тюрьме номер 8. Позже в грузинских соцсетях и в эфире телеканалов были распространены еще более жестокие кадры пыток в этой тюрьме, а 19 сентября телеканалы обнародовали видеозапись пыток несовершеннолетних заключенных. Бедукадзе, автор скандального видео, на тот момент покинул страну и находился, предположительно, в Бельгии. Видеозаписи вызвали возмущение общественности, стали поводом для акций протеста в Тбилиси и других городах, а также причиной отставки двух министров.

По фактам пыток было возбуждено уголовное дело, задержаны сотрудники департамента по исполнению наказаний министерства по исполнению наказаний, пробации и юридической помощи Грузии. Бедукадзе 18 сентября заочно предъявили обвинение по статье "пытки". Тбилисский городской суд 20 сентября, также заочно, избрал ему в качестве меры пресечения предварительное заключение. Следствие по делу о пытках продолжилось после смены в стране правящей силы. В конце декабря Главная прокуратура заявила, что кадры пыток заключенных, распространенных МВД, были сняты по заказу экс-министра юстиции Зураба Адеишвили.