СМИ: Пятнадцать иностранцев, захваченных террористами в Алжире, сбежали

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Франс Пресс.

"Пятнадцать иностранцев, в том числе двое французов, сбежали от похитителей", - цитирует агентство сообщение частного алжирского телеканала Ennahar.

Накануне террористы напали на иностранных и алжирских специалистов, работавших на месторождении газа. Боевики удерживают заложников, среди них - граждане США, Франции, Великобритании, Норвегии, Японии, Филиппин, Малайзии. Среди иностранцев, возможно, есть убитые и раненые.

Как сообщалось ранее, всего в плену у боевиков находилось от 41 до 45 иностранцев. Террористы утверждают, что заминировали здание, где удерживают пленников. По некоторым данным, на заложниках - "пояса смертников". Боевики угрожают убить их, если армия пойдет на штурм объекта. О требованиях террористов поступает разная информация.