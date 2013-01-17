СМИ: Пятнадцать иностранцев, захваченных террористами в Алжире, сбежали
Пятнадцать иностранцев, находившихся в плену у боевиков принадлежащей к "Аль-Каиде" группировки "Подписавшиеся кровью", в том числе французы, сбежали от своих похитителей.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Франс Пресс.
"Пятнадцать иностранцев, в том числе двое французов, сбежали от похитителей", - цитирует агентство сообщение частного алжирского телеканала Ennahar.
Накануне террористы напали на иностранных и алжирских специалистов, работавших на месторождении газа. Боевики удерживают заложников, среди них - граждане США, Франции, Великобритании, Норвегии, Японии, Филиппин, Малайзии. Среди иностранцев, возможно, есть убитые и раненые.
Как сообщалось ранее, всего в плену у боевиков находилось от 41 до 45 иностранцев. Террористы утверждают, что заминировали здание, где удерживают пленников. По некоторым данным, на заложниках - "пояса смертников". Боевики угрожают убить их, если армия пойдет на штурм объекта. О требованиях террористов поступает разная информация.