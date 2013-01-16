Парашютисты, прыгнувшие с телевышки в Минске, получили 5 суток

12 января в районе улицы Коммунистической очевидцы заметили нескольких человек, спланировавших на парашютах в сторону жилого сектора. Как оказалось впоследствии, молодые люди проникли на охраняемую территорию и совершили прыжок с телевышки.

"К пяти суткам административного ареста приговорил суд Центрального района Минска двух молодых людей, совершивших прыжок с парашютом с телевышки по улице Коммунистической", - говорится в сообщении.

Всего было задержано три человека, замечает РИА Новости. Причастность третьего задержанного пока устанавливается.

Парашютистов признали виновными в незаконном проникновении на охраняемый объект (статья 23.14 Кодекса об административных правонарушениях Беларуси).