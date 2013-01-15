МИД говорит, что украинцы пока не изъявляли желания выехать из Мали

Об этом УНИАН сообщил заместитель директора департамента информационной политики МИД Украины Василий Зварич.

«По состоянию на сегодняшний день граждане Украины не обращались в МИД или зарубежные дипломатические и консульские учреждения по поводу предоставления какой-либо помощи или содействия в связи с ситуацией, сложившейся в Мали», - сказал он.

В.Зварич напомнил, что МИД настойчиво рекомендует гражданам Украины воздержаться на данном этапе от поездок в эту страну в связи с резким обострением ситуации безопасности в Республике Мали во избежание угрозы жизни и здоровью

Как сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики Министерства иностранных дел Украины, в случае, если граждане Украины попадут в чрезвычайную ситуацию, им следует безотлагательно обратиться в Посольство Украины в Алжире по номеру телефона +213-770-80-00-62, который работает круглосуточно, или обращаться на круглосуточную „горячую линию” МИД Украины: +38 044 238-16-57.

Ситуация в Мали обострилась в последние недели: боевики экстремистских группировок, которые оккупировали северные районы страны, стали нападать на позиции правительственных войск и в центральной части страны. На помощь правительственным войскам в Мали 10 января прибыли французские военные. На следующий день малийские власти объявили о введении чрезвычайного положения на всей территории страны и об общей мобилизации.