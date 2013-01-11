Французские самолеты нанесли удар по позициям боевиков в Мали

"Отвечаю на ваш вопрос, была ли проведена операция с воздуха; мой ответ - да", - заявил Фабиус на пресс-конференции в пятницу, не сообщив деталей.

По его словам, французские военные пришли на помощь вооруженным силам Мали, цель этой операции - остановить продвижение незаконных формирований на юг страны и обеспечить территориальную целостность государства.

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Ранее, сообщает РИА Новости президент Франции Франсуа Олланд подтвердил участие французского контингента в военной операции против боевиков-исламистов в Мали. По его словам, днем в пятницу французские военные в рамках исполнения резолюции СБ ООН присоединились к армии Мали, чтобы бороться с террористами, и эта операция продлится столько, сколько потребуется. Никаких подробностей операции глава государства не сообщил.

Олланд сделал заявление на следующий день после того, как президент Мали Дионкунде Траоре запросил военной помощи из Франции в борьбе с исламистами, занимающими новые территории на севере страны.

Британия поддержала решение Франции об отправке в Мали военного контингента для оказания поддержки правительственным войскам в борьбе с боевиками-исламистами. Об этом сообщает AFP со ссылкой на заявление министра иностранных дел Британии Уильяма Хейга.