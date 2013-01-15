Лукашенко уверяет, что договорился с Путиным по нефти

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции для представителей белорусских и зарубежных СМИ.

При этом А.Лукашенко, комментируя заявления посла России в Беларуси Александра Сурикова, сказал, что он иногда бывает «весьма экзотичным».

«Если говорить о позиции российского посла в Беларуси, он весьма экзотичным иногда выглядит в своих рассуждениях. Мне доложили, когда я был в Москве, и мы с Путиным и премьер-министром договорились по всем вопросам. У нас есть обязательства перед россиянами. У них перед нами есть обязательства и по нефти, и по природному газу. Мы все это взвесили, договорились, и он в это время, давая интервью, начинает рассуждать опять про эту, как я ее называю, «мазню» - растворители и так далее. Тот, кто внимательно эти вопросы отслеживает, он дал оценку высказываниям посла и его компетентности, не надо зацикливаться на этих вопросах», - подчеркнул президент Беларуси.

«А через неделю уже реальные вещи появились. Мы действительно договорились. России надо перерабатывать нефть, она будет перерабатывать на наших НПЗ. Чем больше, наверное, тем лучше. Тем более, что у нас продвинутые заводы. Им нужны высокооктановые бензины, ракетное топливо, которые мы делаем очень качественно. Они заинтересованы, чтобы мы поставляли их в том числе и в Российскую Федерацию», - сказал А.Лукашенко.

Как сообщал УНИАН, 19 декабря 2012 года посол России в Беларуси А.Суриков заявил, что вопросы по балансу нефти на 2013 год пока не сняты.

«Беларусь просит 23 миллиона тонн, мы пока соглашаемся на 18,5 миллиона тонн нефти. Я знаю, что внутренние потребности Беларуси оценивают в 7-8 миллионов тонн. Все это связано с теми делами, которые были спорными. Это вопрос возврата светлых нефтепродуктов на Россию и скользкая тема с растворителями-разбавителями», - сказал он.

Что касается возврата России 1,5 млрд долл. таможенных пошлин в качестве компенсации за экспорт Беларусью растворителей, А.Суриков отметил: «Если бы ваш сосед по квартире вытащил у вас из кармана примерно одну сотую ваших годовых доходов, вы бы просили их вернуть? Так что тема присутствует. Вопрос в том, как это сделать? Мы понимаем, что это чрезвычайно сложно, но стороны ищут подходы».

21 декабря на встрече со студентами и преподавателями Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники президент Беларуси А.Лукашенко сообщил, что Беларусь и Россия договорились о поставках нефти в 2013 году в объеме 23 млн тонн.

«Мы с Россией проводили переговоры. Они-то 18,5 млн. тонн предлагали, мы хотели 23 млн тонн. Мы с россиянами, правда, договорились на поставку 23 млн тонн нефти», - сказал он.

Эти слова вскоре опровергло Минэнерго РФ. «Информация о достижении договоренности о поставках 23 млн тонн российской нефти в Республику Беларусь в 2013 году не соответствует действительности. На сегодняшний день соглашение об объемах поставок в Республику Беларусь российской нефти в 2013 году не подписано», - говорилось в сообщении ведомства.

Российская сторона неоднократно выражала обеспокоенность тем, что Беларусь могла экспортировать нефтепродукты под видом разбавителей и растворителей для ухода от уплаты экспортных пошлин в бюджет РФ. А.Лукашенко, со своей стороны, заявлял, что вопрос экспорта растворителей не мешает подписанию нефтяного баланса с РФ на 2013 год.

Справка УНИАН. Беларусь запрашивает у России на 2013 год 23 млн тонн нефти, в то время как Россия готова поставить максимум 18,5 млн тонн. Но именно от этой разницы во многом зависит внешнеторговое сальдо Беларуси и объем поступающей в страну валютной выручки.

Россия в обмен на увеличение поставок требует гарантий поставок на собственный рынок 2-3 млн тонн нефтепродуктов с белорусских НПЗ.