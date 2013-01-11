Внешний долг России вырос до почти $624 миллиардов

Об этом сообщается в материалах регулятора, пишет Лента.ру.

На 1 января 2012 года задолженность составляла 540,5 миллиарда долларов. Задолженность органов государственного управления выросла на 10 миллиардов до 44,7 миллиарда долларов, органов денежно-кредитного регулирования - на 3,2 миллиарда до 14,7 миллиарда долларов. Долг банков увеличился на 45,6 миллиарда до 208,4 миллиарда долларов, прочих секторов - на 24,5 миллиарда до 356 миллиардов долларов.

В прошлом году Россия впервые за десять лет вышла на рынок внешних заимствований, разместив в марте облигации на семь миллиардов долларов.

В 2011 году внешний долг страны увеличился на 50 миллиардов долларов.