Израиль и Иран разошлись во взглядах на возможного руководителя Пентагона

Как заявил спикер МИД Ирана Рамин Мегманпараст, Тегеран надеется, что такое назначение приведет к "практическим изменениям" внешней политики Вашингтона, пишет Радио "Свобода".

Между тем спикер парламента Израиля Реувен Ривлин заявил сегодня же, что выдвижение кандидатуры Чака Хейгела на должность руководителя Пентагона является для его страны «поводом для беспокойства».

Как известно, Чака Хейгела считают "критиком" Израиля и его намеков на возможные военные удары по ядерным объектам Ирана. Хейгел выступает за диалог с Ираном.

Президент США Барак Обама вчера выдвинул Хейгела кандидатом на должность министра обороны. Ведущие конгрессмены-республиканцы уже выражали недовольство этой кандидатурой.