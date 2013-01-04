Иран согласен возобновить переговоры о ядерной программе

Переговоры могут быть возобновлены уже в январе, но конкретная дата и место встречи пока не оглашаются, сообщает Росбалт по информации Newsru.co.il.

По словам Джалили, Тегеран согласен на проведение переговоров в январе, однако детали встречи все еще не окончательно согласованы. В ходе предыдущих апрельских переговоров в Москве результатов достичь не удалось.

Напомним, что шесть мировых держав — США, Россия, Франция, Великобритания, Германия и Китай, — добиваются прекращения ядерной программы Ирана, Тегеран же настаивает на мирном характере своих разработок.